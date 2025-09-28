Agrustos, auto fuori strada sulla 131 Dcn: due feriti lievi e traffico rallentato

Paura ieri pomeriggio lungo la ss 131 Dcn, al km 115,600 in direzione Olbia, dove una Nissan Qashqai è finita fuori strada. In prossimità del bivio per Agrustos, il conducente ha perso il controllo del mezzo che, dopo aver urtato la cartellonistica stradale, si è fermato sul ciglio della carreggiata.
Sul posto è intervenuta la squadra 9A dei Vigili del fuoco di Siniscola, che ha messo in sicurezza il veicolo. I sanitari del 118 hanno soccorso i due occupanti dell’auto, rimasti feriti in maniera non grave.
La Polizia stradale ha gestito la viabilità, che ha subito rallentamenti significativi durante le operazioni di soccorso e rimozione del mezzo.
