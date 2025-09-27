Cagliari-Inter 0-2, le pagelle: Obert timido, la sveglia Felici non basta

Il Cagliari perde 0-2 contro l’Inter in una gara altalenante. I rossoblù soffrono molto nel primo tempo, poi rialzano la testa, grazie anche a un atteggiamento tattico differente. Purtroppo però non basta a uscire con dei punti. Le nostre pagelle:

Caprile 6: Salva su Thuram al 54′, poi diversi interventi sicuri. Un solo brivido per un’uscita a vuoto su Lautaro, ma partita ampiamente sufficiente.

Mina 6: Duella con Thuram, che però quando lo punta gli da parecchi grattacapi. Lui però gli nega il gol e il francese resta a bocca asciutta.

Luperto 5,5: Lautaro è un cliente scomodo per lui, ma si destreggia bene. L’argentino infatti segna ed è pericoloso solo quando le scalate lo allontanano da Luperto. Ha però sul groppone il gol del 2-0 dove non interviene su un pallone che gli sfila sotto il naso.

Zé Pedro 5,5: Impacciato nelle uscite dal basso, molto in difficoltà anche sulle incursioni soprattutto di Carlos Augusto. (56′ Felici 6,5: Ha il merito di aiutare ad alzare il baricentro e aumenta la qualità delle giocate in fase di possesso)

Obert 5: Colpevole sul gol dell’1-0 di Lautaro, dove perde malissimo il duello. Poi tante imprecisioni. (76′ Idrissi 5,5: Salva sulla linea una conclusione di Frattesi, poi però si dimentica di Pio Esposito sul 2-0)

Palestra 6: Sue alcune buone iniziative sulla fascia destra, decisamente meglio sul suo lato che sul disastroso out di sinistra.

Deiola 5,5: Male in fase di possesso, nonostante corra tanto soffre il passo diverso dei nerazzurri. (56′ Gaetano 5,5: Buono l’apporto fisico, ma a livello qualitativo è sotto i suoi standard)

Adopo 5,5: Perde palloni sanguinosi e spesso non ha idea su chi appoggiare il pallone.

Folorunsho 6: Solita gara di grande sostanza, corre avanti e indietro. Sfortunato in occasione del palo colpito al 72′. (76′ Borrelli 6: Aggiunge fisicità in attacco e si crea una buona occasione venendo murato da Dimarco)

Esposito 6: Gara di sacrificio, corre per due ed è tra i pochi a cercare di offrire soluzioni qualitative, anche se non riesce ad essere davvero incisivo.

Belotti 5,5: La voglia di lottare non gli manca, ma contro la difesa nerazzurra non riesce a rendersi pericoloso. L’infortunio al ginocchio ora tiene tutti col fiato sospeso. (44′ Prati 6: Rimette ordine in un centrocampo disastrato)

Pisacane 5,5: Il Cagliari si presenta con l’atteggiamento giusto, ma tatticamente la squadra è schiacciata. L’assenza di un regista puro non aiuta a costruire il gioco inizialmente. La situazione migliora nella ripresa, proprio con l’ingresso di Prati a fine primo tempo e con un cambio di assetto tattico. Prende il secondo gol nel momento migliore e le reti le subisce su due distrazioni individuali.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it