Mistero a Civitavecchia: trovato morto in mare lo chef sardo Diego Putzu

È giallo sulla morte di Diego Putzu, 50 anni, cuoco originario di Calasetta, trovato senza vita nelle acque del porto di Civitavecchia. L’uomo lavorava a bordo di una barca a vela ormeggiata da alcuni giorni e la sera precedente era andato a cena con due colleghi di equipaggio.

Secondo una prima ricostruzione, Putzu sarebbe caduto in acqua mentre rientrava in barca, scivolando dalla passerella e battendo la testa sulla banchina in cemento, per poi annegare. Nessuno degli altri membri dell’equipaggio, già saliti a bordo, si sarebbe accorto della sua assenza. Il corpo è stato ritrovato solo ieri mattina dal comandante di un rimorchiatore, che ha dato l’allarme dopo aver visto qualcosa galleggiare in mare.

Sul cadavere non sarebbero emersi segni di violenza, ma restano diversi interrogativi. La Procura di Civitavecchia ha aperto un’inchiesta, disposto l’autopsia e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero chiarire la dinamica dei fatti.

