Schianto sulla litoranea per Villasimius, motociclista in codice rosso

Paura nella tarda mattinata di oggi lungo la Sp 17, sulla strada panoramica che collega Cagliari a Villasimius. All’altezza di Mari Pintau si è verificato un violento scontro tra un’auto e una moto.

Ad avere la peggio è stato il centauro, soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu grazie all’intervento dell’elisoccorso. Le sue condizioni sono gravi.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e regolare la viabilità lungo la litoranea.

