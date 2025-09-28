Cagliari-Inter, l’abbraccio dei fratelli Esposito: anche i genitori all’Unipol Domus

Non una serata felice per l’Unipol Domus, ma di sicuro storica. Per la prima volta in Serie A si sono affrontati i fratelli Sebastiano e Pio Esposito, due giovani talenti del calcio italiano rispettivamente in forza a Cagliari e Inter.

Sugli spalti anche i genitori, che hanno assistito alla gara insieme all’agente Mario Giuffredi. Per Pio, tra l’altro, è arrivato anche il primo gol in Serie A in occasione dello 0-2 nerazzurro.

A fine partita le telecamere di Dazn hanno immortalato l’abbraccio tra i due, con Sebastiano che ha potuto congratularsi col fratellino per l’importante gol che lancia definitivamente la sua carriera nel calcio che conta.

