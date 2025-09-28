Sport Cagliari-Inter, l’abbraccio dei fratelli Esposito: anche i genitori all’Unipol Domus

Cagliari-Inter, l’abbraccio dei fratelli Esposito: anche i genitori all’Unipol Domus

Serata speciale per la famiglia Esposito: il nerazzurro Pio segna il primo gol in A nel primo incrocio contro il fratello rossoblù Sebastiano

Di
Redazione Cagliaripad
-
Crediti foto: Dazn - Instagram

Non una serata felice per l’Unipol Domus, ma di sicuro storica. Per la prima volta in Serie A si sono affrontati i fratelli Sebastiano e Pio Esposito, due giovani talenti del calcio italiano rispettivamente in forza a Cagliari e Inter.

Sugli spalti anche i genitori, che hanno assistito alla gara insieme all’agente Mario Giuffredi. Per Pio, tra l’altro, è arrivato anche il primo gol in Serie A in occasione dello 0-2 nerazzurro.

A fine partita le telecamere di Dazn hanno immortalato l’abbraccio tra i due, con Sebastiano che ha potuto congratularsi col fratellino per l’importante gol che lancia definitivamente la sua carriera nel calcio che conta.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE