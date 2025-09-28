Cagliari, confermato il grave infortunio per Belotti: lesione al crociato

Brutte notizie per il Cagliari e per Andrea Belotti. L’attaccante rossoblù, uscito malconcio dall’ultima gara di campionato contro l’Inter, è stato sottoposto a esami diagnostici che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Lo ha reso noto la società attraverso un comunicato ufficiale. Nelle prossime ore il giocatore sarà sottoposto ad ulteriori visite specialistiche per definire l’iter terapeutico. La gravità dell’infortunio lascia però pochi dubbi: la stagione del “Gallo” rischia di essere già finita.

Un duro colpo per il club isolano, che perde il suo bomber di riferimento dopo un ottimo inizio di campionato.

