Cagliari, pugno a un operatore del 118 e calci ai Carabinieri: arrestato 49enne

Un episodio di violenza ha scosso ieri sera il centro di Cagliari. Un 49enne di origine tunisina, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Villanova con le accuse di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo, soccorso in via Sonnino dal personale del 118 mentre si trovava in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta, con tutta probabilità, all’abuso di alcol, ha improvvisamente colpito con un pugno al volto un operatore sanitario. Il medico, trasportato d’urgenza all’ospedale Brotzu, ha riportato lesioni considerate gravi dal codice penale.

All’arrivo dei militari, il 49enne ha reagito con calci e tentativi di aggressione, ma è stato rapidamente immobilizzato e trasferito in caserma. Dopo le formalità di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima, fissato per la mattinata odierna su disposizione dell’Autorità giudiziaria.

