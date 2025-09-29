Sestu, perseguitava l’ex compagna: 43enne arrestato per stalking

Arrestato all’alba dai Carabinieri di Sestu un 43enne originario della provincia di Caserta, disoccupato e con precedenti, accusato di atti persecutori nei confronti della ex compagna. L’uomo, domiciliato da tempo in paese, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Cagliari.
La misura arriva dopo la denuncia sporta dalla donna lo scorso luglio. La vittima aveva raccontato di essere stata oggetto di continue minacce, pedinamenti e intrusioni nella propria vita privata, tanto da essere costretta a modificare le proprie abitudini per timore della sua incolumità.
Secondo le indagini, le condotte persecutorie sarebbero proseguite anche nei pressi della casa della donna, dove l’uomo si sarebbe presentato più volte con la scusa di vedere la figlia minore, in violazione delle disposizioni del giudice sull’affidamento.
I Carabinieri hanno attivato immediatamente il protocollo “Codice Rosso”, trasmettendo gli atti all’Autorità Giudiziaria. La successiva attività investigativa ha portato all’emissione della misura cautelare, eseguita questa mattina: il 43enne resterà ai domiciliari a disposizione del magistrato.
