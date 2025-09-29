Cagliari, inseguimento nella notte: 23enne arrestato per detenzione di stupefacenti

Notata l'auto della Polizia, il giovane ha accelerato e lanciato fuori dal finestrino delle bustine contenenti cocaina, ma poi è stato raggiunto e bloccato dalla squadra volante

Un ragazzo di 23 anni è stato arrestato la scorsa notte a Cagliari per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Gli agenti della squadra volante della Polizia hanno notato lo strano comportamento del giovane che si trovava fermo al semaforo con la sua auto. Non appena è scattato il verde, notata l’auto degli agenti, è partita a forte velocità percorrendo via Scano.

A quel punto è scattato un inseguimento e il giovane è stato visto lanciare fuori dal finestrino una bustina contenente, verosimilmente, della cocaina. La Polizia è poi riuscita a bloccare l’auto tra via Carboni Boi e via Cugia.

Dalla perquisizione del veicolo sono emerse altre bustine, simili a quelle lanciate dal finestrino, che contenevano la medesima sostanza. Le indagini sono proseguite a casa del giovane e sono saltate fuori altre 24 bustine.

Per questo motivo, il 23enne è stato arrestato. Si resta in attesa dell’esito dell’udienza di convalida che era prevista per oggi.

