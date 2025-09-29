Shock a Cagliari, ecco chi era l’uomo trovato morto dentro il camper

Dal camper parcheggiato tra via Curie e via Corsica a Cagliari veniva fuori un odore strano che ha insospettito i passanti. Così sono stati avvisati i soccorsi e da lì la macabra scoperta: all’interno c’era il corpo di un uomo senza vita.

Il suo nome era Carlo Sanfilippo, 75 anni, ex insegnante di musica che da qualche tempo aveva adottato il mezzo n questione come abitazione.

Il corpo era in avanzato stato di decomposizione e secondo quanto riferito sarebbe deceduto per cause naturali; si attendono però gli accertamenti medici e le indagini sono ancora in corso.

