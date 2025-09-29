Infortunio Belotti, il dolce messaggio della moglie: “Amore Mio, non sarai solo mai”

Il grave infortunio di Belotti è stato una notizia che ha sconvolto il Cagliari e soprattutto anche la famiglia del Gallo, che non gli ha fatto mancare tutta la sua vicinanza.

In particolare, la moglie dell’attaccante rossoblù, Giorgia Duro, ha scritto una bellissima dedica sui social per il marito: “Ti prometto che saremo in grado di scalare tutte quelle montagne che oggi ci sembrano insormontabili. Lavoreremo insieme per tornare a vedere quel sorriso e quella spensieratezza che solo quel rettangolo verde riesce a regalarti”.

“La mia mano è rimasta stretta alla tua nei momenti più belli che la tua carriera ci ha regalato e oggi lo sarà ancora di più. Forza Amore mio, non sarai solo mai” ha poi aggiunto.

