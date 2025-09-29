Province Oristano Ghilarza, coltivava 350 piantine di marijuana: arrestato 40enne

I Carabinieri aveva notato la piantagione dall'alto e dopo un'attenta operazione sono intervenuti. Si cercano eventuali complici

Di
Redazione Cagliaripad
-
Crediti foto: Ansa

Un uomo di 40 anni è finito in manette a Ghilarza per la produzione e coltivazione di cannabis ai fini di spaccio. Secondo quanto riferito, la sua piantagione contava almeno 350 arbusti.

Sul posto sono giunti i Carabinieri che hanno disposto il sequestro della piantagione. Dalle analisi è emerso un tasso di Thc decisamente superiore rispetto ai limiti di legge previsti.

La coltivazione era stata vista dall’alto a seguito di una perlustrazione effettuata dallo Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna e da un elicottero del nucleo Carabinieri di stanza a Elmas.

Attualmente il 40enne si trova ai domiciliari, mentre le indagini proseguono per capire se ci fossero eventuali complici.

