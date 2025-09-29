Ghilarza, coltivava 350 piantine di marijuana: arrestato 40enne

Un uomo di 40 anni è finito in manette a Ghilarza per la produzione e coltivazione di cannabis ai fini di spaccio. Secondo quanto riferito, la sua piantagione contava almeno 350 arbusti.
Sul posto sono giunti i Carabinieri che hanno disposto il sequestro della piantagione. Dalle analisi è emerso un tasso di Thc decisamente superiore rispetto ai limiti di legge previsti.
La coltivazione era stata vista dall’alto a seguito di una perlustrazione effettuata dallo Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna e da un elicottero del nucleo Carabinieri di stanza a Elmas.
Attualmente il 40enne si trova ai domiciliari, mentre le indagini proseguono per capire se ci fossero eventuali complici.
