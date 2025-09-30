Università di Cagliari, interrotti rapporti con enti israeliani coinvolti nella guerra

La mozione era stata presentata da diversi organi di rappresentanza degli studenti ed è stata approvata quest'oggi nella riunione del Senato Accademico

Si è tenuta oggi una nuova seduta del Senato Accademico dell’Università di Cagliari e tra i punti da discutere vi era anche l’interruzione dei legami tra Unica e gli enti israeliani.

Come comunicato dall’Università, è stato approvato un documento che afferma l’esclusione di forme di collaborazione con soggetti dello Stato di Israele che sono coinvolti nel conflitto.

“Approvato un documento di sostegno del Senato Accademico in cui si esprime, tra i vari punti, la più profonda preoccupazione per la gravità della situazione in Palestina, si auspicano il ripristino dello stato di diritto e l’apertura di corridoi umanitari per gli studenti palestinesi, si escludono forme di collaborazione con soggetti dello Stato di Israele coinvolti nel conflitto e si offre ampia collaborazione per la ricostruzione del sistema educativo e sanitario palestinese” si legge nel comunicato diffuso sui canali ufficiali dell’Università.

La mozione era stata portata avanti da diversi partiti universitari di rappresentanza.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it