Oristano, vendevano farmaci veterinari senza ricetta: oscurato sito web

Oltre 47mila farmaci, per cui sarebbe stata necessaria la ricetta veterinaria, erano stati venduti liberamente, ma un'indagine dei Carabinieri ha portato all'oscuramento del sito

Un’operazione dei Carabinieri ha consentito di far saltare alla luce un sito internet in cui si vendevano liberamente farmaci veterinari che invece sarebbero stati cedibili solo previa presentazione della ricetta veterinaria.

La sede dell’azienda indicata era ad Oristano e così i militari si sono presentati negli uffici per notificare il decreto con cui si imponeva l’oscuramento del sito.

In totale, sarebbero stati venduti 47.057 farmaci e perciò è stata presentata una multa di 20.658 euro.

