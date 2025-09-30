Sindia, coltivava oltre 2mila piante di marijuana: arrestato 34enne

Nel corso di una perlustrazione, l'attenzione dei Carabinieri era stata attirata dal forte odore proveniente dal terreno dell'uomo e da lì sono partite le indagini

Una vasta piantagione di marijuana è stata scoperta e sequestrata nelle campagne di Sindia da parte dei Carabinieri.

A pagare le conseguenze è stato un uomo di 34 anni, residente nel paese. L’uomo è stato accusato di coltivazione di sostanze stupefacenti.

Durante una perlustrazione, i militari avevano avvertito un forte odore a ridosso del terreno dell’uomo e da lì sono partite le indagini che hanno consentito di individuare 2210 piante di cannabis, con un principio attivo di Thc decisamente superiore ai limiti consentiti.

