Quartu, evade dagli arresti domiciliari: 41enne in carcere

Per l'uomo è stata disposta la custodia cautelare in carcere ed è stato portato a Uta

Nelle prime ore della notte, i Carabinieri della Stazione di Quartu Sant’Elena hanno tratto in arresto un 41enne, disoccupato, residente a Quartucciu e già noto alle Forze di Polizia, in esecuzione di un’ordinanza emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Cagliari.

Il provvedimento, disposto il 30 settembre scorso, ha revocato la misura della detenzione domiciliare cui l’uomo era sottoposto, sostituendola con la custodia cautelare in carcere. La decisione dell’Autorità di Sorveglianza è scaturita dalle ripetute segnalazioni inoltrate dai Carabinieri, che nel recente passato avevano documentato plurime inosservanze delle prescrizioni.

Nonostante le contestazioni elevate, l’uomo aveva perseverato nei comportamenti contrari alle disposizioni imposte, dimostrando un atteggiamento non compatibile con la misura. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa circondariale di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

