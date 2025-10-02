Dramma al Poetto, turista tedesco muore in un chiosco davanti alla moglie

La vittima si è accasciata all’improvviso e subito sono partiti i tentativi di rianimazione: purtroppo l'uomo è morto sul posto

Tragedia nel pomeriggio di giovedì 2 ottobre sul lungomare del Poetto. Un turista tedesco di circa 50 anni è deceduto dopo aver accusato un improvviso malore mentre si trovava al locale Malibù. L’uomo, colto da un dolore al petto e da forti difficoltà respiratorie, si è accasciato tra i presenti ed è stato immediatamente soccorso.

Sul posto erano presenti un medico anestesista-rianimatore e un infermiere del Brotzu, fuori servizio ma testimoni dell’accaduto, che hanno iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Gli altri presenti hanno recuperato un defibrillatore e allertato il 118.

L’arrivo dell’ambulanza ha permesso di proseguire con defibrillazioni e somministrazioni di farmaci salvavita. Nonostante quasi un’ora di tentativi, il cuore dell’uomo non ha ripreso a battere e il decesso è stato dichiarato sul posto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it