Cagliari, controlli a tappeto della Polizia Locale: sanzionati 7 monopattini e 2 bici

Due persone sono state multate per aver trasformato le loro biciclette elettriche in veri e propri ciclomotori, con tanto di aggiunta di un acceleratore

Non si fermano i controlli della Polizia Locale a Cagliari relativi al rispetto delle norme di circolazione per monopattini e bici elettriche.

Nei giorni scorsi, 7 persone alla guida di monopattini elettrici sono state sanzionate perché circolavano senza indossare il casco. Inoltre, sono state sequestrate 2 biciclette a pedalata assistita che erano state trasformate in ciclomotori, con l’aggiunta di un acceleratore che consentiva di superare la velocità massima consentita di 25 km/h.

I controlli sono stati effettuati, per quanto riguarda i monopattini, nei pressi dei plessi scolastici negli orari di ingresso e uscita degli studenti e in altre zone della città per quanto riguarda le biciclette elettriche.

