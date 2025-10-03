Omicidio Cinzia Pinna, fissata la data dei funerali: si terranno a Castelsardo

Si terranno domani, 4 ottobre, i funerali di Cinzia Pinna, la donna 33enne uccisa da Emanuele Ragnedda nelle campagne di Palau. L’ultimo saluto si terrà nella cattedrale di Sant’Antonio Abate a Castelsardo, dove Pinna risiedeva con la famiglia.
La restituzione della salma è avvenuta al termine dell’autopsia, che ha confermato come causa di morte i tre proiettili esplosi da una pistola che l’hanno colpita al volto.
Intanto proseguono le indagini che si sono spostate anche sulle auto dell’autore del delitto e di uno dei due indagati per favoreggiamento.
