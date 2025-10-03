Province Sassari Omicidio Cinzia Pinna, fissata la data dei funerali: si terranno a Castelsardo

Una volta completata l'autopsia, che ha confermato che la donna sia stata uccisa da tre colpi di pistola, è stata fissata la data delle esequie

Si terranno domani, 4 ottobre, i funerali di Cinzia Pinna, la donna 33enne uccisa da Emanuele Ragnedda nelle campagne di Palau. L’ultimo saluto si terrà nella cattedrale di Sant’Antonio Abate a Castelsardo, dove Pinna risiedeva con la famiglia.

La restituzione della salma è avvenuta al termine dell’autopsia, che ha confermato come causa di morte i tre proiettili esplosi da una pistola che l’hanno colpita al volto.

Intanto proseguono le indagini che si sono spostate anche sulle auto dell’autore del delitto e di uno dei due indagati per favoreggiamento.

