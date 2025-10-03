Cagliari, il palazzo del Consiglio regionale si illumina di rosa: ecco il motivo

La sera il palazzo del Consiglio regionale in via Roma a Cagliari si illumina di rosa: questa è l’iniziativa adottata per la campagna di sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno.
L’iniziativa durerà fino al 31 ottobre, con le luci che si sono accese per la prima volta ieri.
l’Assemblea aderisce anche quest’anno all’appuntamento della Lilt, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori che informa e sensibilizza le donne sull’importanza della prevenzione per combattere in maniera efficace questa la neoplasia che è la più frequente in Italia.