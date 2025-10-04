Balotelli al Cagliari? Social impazziti | Ecco come stanno davvero le cose

Le voci di un possibile arrivo di Mario Balotelli stanno facendo il giro del web, ma l'ingaggio dell'attaccante è destinato a non concretizzarsi

Il web è letteralmente esploso all’ipotesi di un approdo di Mario Balotelli al Cagliari al posto dell’infortunato Andrea Belotti. Durante la conferenza pre Udinese-Cagliari, il tecnico rossoblù Fabio Pisacane ha risposto alla domanda diretta: “Mi occupo di chi c’è, di Balotelli dovete chiederlo al ds Angelozzi”.

Parole che hanno fatto il giro dei social e che molti hanno interpretato come un segnale che qualcosa bolle in pentola. La realtà però è molto lontana da un ingaggio dell’ex Nazionale da parte del club sardo.

In primis c’è un ragionamento sul calciatore. Balotelli ha 35 anni e non gioca una partita di Serie A dal 21 dicembre 2024 (7′ con il Genoa contro il Napoli). La sua condizione fisica è ovviamente da ritenersi ben lontana da quella dell’attuale rosa del Cagliari, che ha svolto invece una preparazione estiva lunga e impegnativa.

Per questo motivo, se anche fosse in salute, ci vorrebbe comunque un periodo importante di lavoro fisico, tanto che a quel punto aspettare a gennaio per prendere qualcosa di più “fresco” sarebbe più logico.

Inoltre l’accostamento di Balotelli al Cagliari non tiene conto della composizione attuale della rosa rossoblù. L’attacco a disposizione di Pisacane è abbondante e le prime punte di certo non mancano: Borrelli, Kilicsoy e Pavoletti, con all’occorrenza Luvumbo ed Esposito. Da non dimenticare Trepy della Primavera, che ha dimostrato già di essere all’altezza dei migliori prospetti della categoria.

Per tutti questi motivi il Cagliari non interverrà sul mercato prima della finestra di gennaio, dove potrebbe invece esserci davvero l’occasione giusta per rinforzare l’attacco. Fino ad allora fiducia a chi c’è.

