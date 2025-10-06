Borrelli, la gioia del primo gol in Serie A: “Ho ripensato alla gavetta”

Un gol importante che consente al Cagliari di portare via un punto da una partita che si era parecchio complicata. Gennaro Borrelli può così festeggiare la prima marcatura della sua carriera in Serie A.

“Quella di oggi è sicuramente un’emozione indescrivibile, mi sono passati davanti tanti momenti della mia vita e della mia carriera”. ha detto nel post Udinese-Cagliari 1-1. “Un sapore speciale, una giornata indimenticabile perché gioisco pensando a tutta la gavetta“.

Poi la dedica speciale. “Dispiace molto per l’infortunio di Andrea Belotti, gli abbiamo dedicato il gol oggi perché è un grande calciatore e un grande ragazzo che mi ha dato molti consigli e che insieme agli altri più esperti mi sta senza dubbio aiutando. Ci mancherà in campo, non vediamo l’ora che torni da noi per puntare al recupero dall’infortunio”.

