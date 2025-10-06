Meteo, arriva l’ottobrata: ma in Sardegna previste piogge

L’anticiclone riporta stabilità e clima mite fino al weekend in tutta Italia: solo la Sardegna è attesa da qualche pioggia

L’anticiclone torna a dominare la scena meteo sull’Italia, riportando sole, calma atmosferica e temperature miti almeno fino al fine settimana. Dopo il passaggio instabile e ventoso della perturbazione nordatlantica che ha attraversato la Penisola domenica 5 ottobre, la pressione atmosferica è in netta risalita.

A confermarlo è Antonio Sanò, fondatore del portale iLMeteo.it. “Nei prossimi giorni arriverà la tipica ottobrata, ovvero un periodo più stabile e anche più mite dovuto all’espansione dell’anticiclone” spiega l’esperto. “I prossimi giorni quindi trascorreranno all’insegna di un tempo in prevalenza stabile e soleggiato su gran parte delle regioni. Soltanto sul versante adriatico meridionale in cui soffieranno ancora forti venti da nord, potranno esserci delle veloci precipitazioni”.

Con l’avanzare dell’anticiclone, anche le temperature torneranno a salire. A partire da martedì 7 ottobre, i valori massimi supereranno i 20-22°C su Toscana, Lazio, Umbria, Campania e Sicilia, mentre a Firenze e Roma si potranno toccare i 24-25°C.

L’unica eccezione sarà la Sardegna, dove tra giovedì e venerdì sono previste piogge sparse che potranno temporaneamente interrompere il periodo di stabilità.

L’anticiclone, secondo Sanò, “dovrebbe riuscire a proteggere l’Italia fino al weekend dell’11-12 ottobre, dopo di che il tempo potrebbe subire un nuovo e importante peggioramento”.

