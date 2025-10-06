Dinamo Sassari beffata all’esordio: Varese vince 102-105

Inizia con una sconfitta amara la stagione della Dinamo Banco di Sardegna in Serie A. Al PalaSerradimigni, i biancoblù di coach Massimo Bulleri cedono per 102-105 contro la Openjobmetis Varese, al termine di una sfida combattuta e ricca di colpi di scena.

Un black-out tra primo e secondo quarto è costato caro alla Dinamo, che ha permesso agli ospiti di piazzare un distacco pesante e portarsi sul +11. Reazione veemente però dei sassaresi, capaci di rimettere in equilibrio il match e persino di volare sul +5 a fine terzo parziale, ma la lucidità di Varese nel finale fa la differenza.

A quattro minuti dal termine Varese conduce 95-91, e nonostante il tentativo disperato dei biancoblù, la Dinamo non riesce più a completare la rimonta, aprendo così il campionato di LBA 2025/26 con una sconfitta casalinga.

