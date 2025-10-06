Portovesme, la rabbia dei lavoratori: “Ci sentiamo presi in giro”

Riprendono le proteste dei lavoratori dopo il tavolo tra Glencore e il Mimit dello scorso 2 ottobre: "Le dichiarazioni del ministro Urso hanno colto tutti di sorpresa"

Proseguono le proteste dei lavoratori di Portovesme per la situazione della Glencore. A riaccendere l’agitazione sono stati gli sviluppi del tavolo tenutosi tra l’azienda e il Mimit dello scorso 2 ottobre che era stato ritenuto: “insoddisfacente”.

All’interno di una nota i sindacati avevano reputato “vergognoso l’atteggiamento della multinazionale, che dopo 25 anni di presenza in Italia, conferma che le produzioni si faranno in altri Paesi”.

Secondo i sindacati, nell’ultimo tavolo al Mimit “Glencore ha finalmente gettato la maschera e dimostrato che le preoccupazioni dei metalmeccanici, avanzate da quando è arrivato l’attuale amministratore, erano esatte”.

Cresce però la preoccupazione rivolta al modus operandi delle istituzioni: “Il 2 ottobre le dichiarazioni del ministro Urso hanno colto tutti di sorpresa: la Glencore non ha responsabilità, ha fatto una scelta legittima, ha favorito le visite di possibili interlocutori che di buon ordine hanno deciso di ritirarsi; non solo… ritengono molto importanti gli sviluppi sul litio e sui possibili depositi temporanei di materie critiche. Ci sentiamo presi in giro dalle dichiarazioni in totale controtendenza rispetto al passato”.

