Cagliari, imbrattano sede Fratelli d’Italia durante corteo per Gaza: “Vandali”

Durante il corteo per Gaza a Cagliari qualcuno ha deciso di imbrattare la facciata dell’edificio dove ha sede la rappresentanza locale di Fratelli d’Italia. Così il deputato Salvatore Deidda ha deciso di denunciare quanto avvenuto, con tanto di prove a corredo.

“Questa mattina, per tramite dei miei legali, ho depositato l’esposto contro i violenti e vandali che sabato pomeriggio hanno imbrattato la facciata della mia sede e di Fratelli d’Italia, a Cagliari – ha affermato Deidda – La documentazione, corredata da video e foto scattati durante la manifestazione, mostra chiaramente gli autori, molti dei quali vestiti da estremisti jihadisti in ‘stile Isis'”.

Secondo quanto riferito, nel corso della manifestazione sarebbero state imbrattate anche le sedi di Confindustria e di Terna. “Sono sempre gli stessi – ha aggiunto Deidda – che da troppo tempo possono agire protetti dalla politica e dall’ideologia a più livelli istituzionali, vandalizzando la città, occupando immobili pubblici, minacciando questa o quella istituzione”.

Il deputato ha poi concluso: “Esprimo solidarietà a Confindustria, la cui sede è stata oggetto di identico vandalismo, con cori contro Rwm e Leonardo. È un delirio ideologico di estrema sinistra che, ad oggi, è stato fin troppo tollerato nei vandalismi, nei tentativi di aggressione contro le forze dell’ordine e nelle minacce con chi non la pensa come loro”.

