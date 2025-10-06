Serrenti, 5 km di nuove barriere spartitraffico: completati i lavori dell’Anas

Lavori completati lungo un tratto della Ss 131 dove l’Anas ha realizzato 5 chilometri di barriere spartitraffico tra il Km 33 e il Km 38, nell’area di Serrenti.

I lavori riguardano la realizzazione di una nuova barriera in calcestruzzo di ultima generazione, alta 1,20 metri, che sarà capace di contenere eventuali urti con uno spostamento molto ridotto, anche in caso di mezzi pesanti e persino nel caso di due urti in rapida successione.

Gli interventi fanno parte di un piano di ammodernamento generale delle barriere di sicurezza della statale 131. L’investimento attualmente messo in opera è di circa 15 milioni e comprende gli interventi già avviati nel tratto successivo, tra il km 38 e il km 42.

Ulteriori 5 milioni di euro di investimenti riguarderanno un futuro intervento di installazione delle barriere lungo il tratto della statale 131 più prossimo alla città di Cagliari.

