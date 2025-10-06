Sardegna, non si ferma il pericolo incendi: 30 in un solo giorno

Fortunatamente però solo 2 hanno richiesto l'intervento di mezzi aerei della flotta regionale

Nonostante l’autunno ormai inoltrato, non si ferma il pericolo incendi in Sardegna. Oggi sono stati 30 i roghi divampati in tutta l’Isola, ma fortunatamente solamente due hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale.

Un elicottero proveniente dalla base di Fenosu è intervenuto a Ortueri, in località “Minda Puleu”, per un incendio che si è espanso per alcuni ettari. Le fiamme hanno colpito un’area di pascolo alberato di sughereta.

Paura anche a Villagrande Strisaili, in località “Corrus de Trubuzzu”, in cui è intervenuto un elicottero proveniente da Villasalto. Le operazioni di spegnimento sono state inizialmente più complesse, a causa del propagarsi delle fiamme lungo un’area boscata scoscesa.

L’incendio ha interessato alcuni ettari tra colture specializzate, macchia mediterranea e bosco evoluto.

