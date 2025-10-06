Nuovo set televisivo in Sardegna: al via le riprese per la serie su Kassam

Sempre più spesso la Sardegna sta diventando sede di set cinematografici e televisivi e in questi giorni sono cominciate le riprese della serie tv della Rai dedicata al rapimento di Farouk Kassam.

Il set è quello di Cannigione e il piano di lavoro prevede un impegno di 12 settimane che sarà diviso tra la Sardegna e la Campania.

La vicenda è quella nota di Kassam, appunto, che il 15 gennaio 1992 venne rapito dall’Anonima Sequestri dalla villa a Porto Cervo dei suoi genitori.

Ad interpretare i genitori saranno Marco Bocci e Antonia Desplat, mentre il piccolo Farouk sarà interpretato da Filippo Papa. Nel cast anche Rosa Diletta Rossi, Domenico Diele, Enrico Inserra, Mauro Addis, Rose Aste, Giacomo Fadda, Giulia Bellanzoni, Leonardo Capuano, Andrea Tedde e Martina Tore.

