Alghero, sequestrò e picchiò un imprenditore: 9 anni e 4 mesi per un 33enne

Aveva sequestrato, picchiato e minacciato con una pistola un imprenditore di Alghero e oggi è arrivata la condanna: Dimitri Iacono dovrà scontare nove anni e quattro mesi di reclusione.
Questa la decisione del tribunale di Sassari per i fatti che risalgono al dicembre del 2024. Secondo quanto riferito, lui e un complice minorenne avevano avvicinato la vittima e lo avevano costretto ad andare lungo la strada per Bosa, salvo poi fermarsi in un viottolo rurale.
A quel punto lo avevano aggredito per potergli estorcere 50mila euro. Iacono e il complice erano stati arrestati dopo appena tre giorni.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it