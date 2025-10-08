Alghero, sequestrò e picchiò un imprenditore: 9 anni e 4 mesi per un 33enne

I fatti risalgono al dicembre del 2024 quando, insieme ad un complice, aveva avvicinato la vittima e poi l'aveva condotta in una via isolata per estorcergli 50mila euro

Alghero, sequestrò e picchiò un imprenditore: 9 anni e 4 mesi per...

Aveva sequestrato, picchiato e minacciato con una pistola un imprenditore di Alghero e oggi è arrivata la condanna: Dimitri Iacono dovrà scontare nove anni e quattro mesi di reclusione.

Questa la decisione del tribunale di Sassari per i fatti che risalgono al dicembre del 2024. Secondo quanto riferito, lui e un complice minorenne avevano avvicinato la vittima e lo avevano costretto ad andare lungo la strada per Bosa, salvo poi fermarsi in un viottolo rurale.

A quel punto lo avevano aggredito per potergli estorcere 50mila euro. Iacono e il complice erano stati arrestati dopo appena tre giorni.

