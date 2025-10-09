Fiamme alla Saras, nella notte scoppia un incendio: Comune chiede incontro

Per ragioni di sicurezza, tutti gli accessi all'area sono stati temporaneamente bloccati e riaperti alle prime ore del mattino

Un incendio è divampato intorno alle 4:00 del mattino all’interno della raffineria Saras a Sarroch, interessando la zona degli impianti sud. L’allarme è rientrato circa due ore e mezzo dopo, intorno alle 6:30, quando le sirene sono risuonate nuovamente a segnalare la conclusione dell’emergenza. Sul luogo dell’incendio sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco di Cagliari.

Per ragioni di sicurezza, tutti gli accessi all’area sono stati temporaneamente bloccati, per poi essere riaperti nelle prime ore del mattino.

Di fronte a questo ennesimo episodio, il Comune di Sarroch ha preso immediati provvedimenti, richiedendo un incontro urgente con i vertici dell’azienda, il quale si terrà nel corso della mattina presso i locali del Municipio.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it