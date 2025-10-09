Oristano, scatta l’operazione antidroga: 6 denunciati, anche un minorenne

La Guardia di Finanza di Oristano ha completato un’intensa operazione antidroga concentrata nelle aree costiere ad alta affluenza turistica e nei principali luoghi di ritrovo giovanile della provincia, dove è più elevato il rischio di consumo e spaccio di stupefacenti. Le attività di controllo hanno interessato in particolare stazioni ferroviarie, fermate degli autobus, piazze centrali e gli accessi ai maggiori istituti scolastici.

Il bilancio dell’operazione è di sei persone deferite alla Procura della Repubblica di Oristano con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tra i denunciati figura anche un minorenne.

Inoltre, 21 persone sono state segnalate alla Prefettura in qualità di assuntori di droga, di cui quattro minorenni. L’attività ha portato anche al sequestro di un significativo quantitativo di sostanze stupefacenti e di diverse attrezzature utilizzate per la loro distribuzione illecita.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it