Olbia, furti con scasso e generalità false: 53enne finisce in manette

Un uomo di 53 anni, con precedenti noti alle Forze dell’Ordine, è stato arrestato a Olbia nelle prime ore di lunedì 6 ottobre. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Procuratore della Repubblica di Tempio Pausania a conclusione di approfondite indagini.

La cattura è avvenuta in modo fortuito, durante un controllo notturno alla circolazione stradale nelle vie principali della città. L’uomo si trovava a bordo di un veicolo in compagnia di un conoscente quando, nel disperato tentativo di evitare l’arresto, ha cercato di eludere i controlli fornendo ai militari false generalità.

Lo stratagemma si è rivelato inutile: i Carabinieri, che lo avevano riconosciuto immediatamente, lo hanno bloccato, ponendo fine al suo tentativo di sottrarsi alla giustizia. Il provvedimento restrittivo è il risultato di una meticolosa attività investigativa condotta dai militari della Stazione di Olbia Centro. Le indagini hanno accertato che il 53enne, pur essendo già sottoposto all’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria, aveva reiteratamente violato tale misura. Inoltre, era coinvolto in una serie di furti con scasso commessi sia in abitazioni private che in attività commerciali situate nel centro urbano.

