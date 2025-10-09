Alessia Orro, primo trofeo con il Fenerbahçe: vinta la Supercoppa di Turchia

La palleggiatrice, originaria di Narbolia, ha festeggiato il suo debutto in Turchia sollevando immediatamente un trofeo

Inizia nel modo più esaltante l’avventura all’estero di Alessia Orro: la palleggiatrice sarda ha conquistato la sua prima Supercoppa turca con la maglia del Fenerbahçe Medicana.

L’atleta, originaria di Narbolia, ha festeggiato il suo debutto in Turchia sollevando immediatamente un trofeo, in una finale epica giocata contro le eterne rivali del VakifBank. La partita, disputata ad Ankara l’8 ottobre 2025, si è conclusa con una spettacolare rimonta del Fenerbahçe per 3-2 (23-25, 21-25, 25-19, 25-18, 18-16), che si è imposto in un combattutissimo tie-break.

Per il club di Istanbul si tratta della sesta Supercoppa della sua storia, un risultato che proietta la squadra, guidata dal tecnico italiano Marcello Abbondanza, verso un’ambiziosa stagione. Per Alessia Orro, considerata una delle migliori palleggiatrici al mondo, questa vittoria rappresenta la conferma del suo valore anche nel prestigioso campionato turco.

