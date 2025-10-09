Paura a Golfo Aranci, 60enne cade in una condotta di aerazione

La donna ha fatto un volo di circa 3 metri. Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco che l'hanno recuperata e messa in salvo

Paura a Golfo Aranci dove questa mattina una donna di 60 anni è caduta in un’intercapedine di areazione perimetrale di uno scantinato ed è stata salvata dall’intervento dei Vigili del Fuoco.

La donna ha dovuto affrontare un volo di circa 3 metri, ma al momento non è chiaro come ciò sia potuto succedere e si sta indagando per la ricostruzione dell’incidente.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. La donna è stata poi affidata alle loro cure e fortunatamente non è sembrata essere in condizioni gravi.

