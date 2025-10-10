Cagliari, disagi e allagamento in via Tommaseo: fiume d’acqua in strada

Disagi in via Tommaseo, a Cagliari, con la strada che in questo momento risulta completamente allagata a causa di una grande fuoriuscita d’acqua da sotto l’asfalto.
Lo stesso asfalto è stato sollevato dalla grande quantità di acqua che si è riversata per la strada allagandola completamente.
Un vero e proprio fiume che sta creando non pochi disagi alla circolazione, in modo particolare per i pedoni che transitano sul marciapiede e lungo i bordi della strada. Con ogni probabilità l’entità è da ricercare in una rottura della condotta sottostante.
