Cagliari, disagi e allagamento in via Tommaseo: fiume d’acqua in strada

Una grande quantità di acqua si è riversata lungo la via, allagandola, con l'asfalto che è stato sollevato dalla violenza della fuoriuscita

Disagi in via Tommaseo, a Cagliari, con la strada che in questo momento risulta completamente allagata a causa di una grande fuoriuscita d’acqua da sotto l’asfalto.

Lo stesso asfalto è stato sollevato dalla grande quantità di acqua che si è riversata per la strada allagandola completamente.

Un vero e proprio fiume che sta creando non pochi disagi alla circolazione, in modo particolare per i pedoni che transitano sul marciapiede e lungo i bordi della strada. Con ogni probabilità l’entità è da ricercare in una rottura della condotta sottostante.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it