Capodanno 2026 a Cagliari: il Comune stanzia 490.000 euro

L’Amministrazione comunale di Cagliari si prepara a celebrare il Capodanno 2026 con un’impronta di sostenibilità e distribuzione sul territorio.

Il Comune ha appena lanciato un nuovo bando del valore di 490.000 euro finanziato grazie a risorse proprie e al contributo della Regione Sardegna, destinato all’organizzazione degli eventi per la notte del 31 dicembre 2025.

È stata avviata una manifestazione di interesse pubblica per selezionare operatori economici con una solida e comprovata esperienza nell’allestimento di grandi eventi. Gli incaricati dovranno occuparsi della gestione completa della festa, che includerà l’organizzazione dei concerti, delle attività collaterali, della logistica e di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza dei festeggiamenti.

