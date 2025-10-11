Assalto al deposito Monopoli a Pratosardo: zona industriale blindata

Chiodi sull'asfalto e vie di accesso e uscita dall'area completamente bloccate. Un grosso colpo da parte di ignoti avvenuto questa mattina presto

Chiodi sull’asfalto e strada bloccata, poi il colpo studiato nei minimi dettagli. Questa notte nella zona industriale di Pratosardo, in provincia di Nuoro, ignoti sono riusciti a mettere a segno un grosso colpo ai danni del deposito dei Monopoli di Stato.

Al momento non è noto il quantitativo del bottino con cui sono scappati e neanche l’esatta dinamica, ma già da diverse ore si sta indagando per ricostruire quanto accaduto.

Secondo quanto riferito, l’operazione sarebbe avvenuta questa mattina molto presto e i malviventi sono riusciti a bloccare completamente l’unica strada di accesso alla zona industriale.

Sul posto si è scatenato il panico anche per un possibile allarme bomba ed è per questo che sono intervenuti artificieri, Vigili del fuoco e forze dell’ordine, mentre la zona è stata evacuata. Tutto il traffico, civile e industriale, è rimasto così completamente bloccato.

