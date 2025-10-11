Brutti incidenti a Quartu e Carbonia, due donne travolte da auto: codice rosso

Gli incidenti sono avvenuti ieri sera ed entrambe le donne hanno riportato delle ferite gravi e sono state portate al Brotzu

Due brutti incidenti si sono verificati ieri a Quartu e Carbonia che hanno portato al ferimento grave di due donne anziane, trasportate poi in codice rosso in ospedale.

A Quartu, una signora di 74 anni stava attraversando la strada, in via Giotto, ma all’improvviso è sopraggiunta un’auto che l’ha travolta. Le sue condizioni sono apparse subito gravi e la donna è stata portata al Brotzu.

Più tardi a Carbonia una donna di 70 anni è stata investita in via Lubiana, anch’ella mentre stava attraversando la strada. Sul posto è intervenuto il 118 che ha optato per un trasferimento urgente anche in questo caso al Brotzu.

