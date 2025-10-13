Case dello studente Cagliari, dalla Regione 22 milioni per costruzione e completamento

La Giunta Regionale ha approvato un provvedimento cruciale, stanziando ben 22 milioni e 500 mila euro per l’ampliamento, la realizzazione e il completamento delle Case dello Studente di Cagliari. L’obiettivo di questa significativa iniezione di fondi è quello di assicurare che gli studenti e le studentesse meritevoli, anche se con scarse risorse economiche, possano perseguire il titolo di laurea.

L’Assessora della Pubblica Istruzione, Ilaria Portas, ha presentato l’iniziativa in conferenza stampa, sottolineando la necessità e l’importanza dell’azione: “Un’azione necessaria e richiesta da molto tempo, che riesce finalmente a dare respiro a tutte e tutti coloro che desiderano raggiungere il traguardo della laurea ma che per ostacoli che possono essere di ordine economico o sociale hanno necessità di un supporto.”

Il provvedimento mira a superare gli ostacoli economici e sociali, garantendo un sostegno fondamentale a chi desidera accedere al più alto grado di istruzione.

