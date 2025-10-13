Platamona, nuova opera di sabbia per i bambini esuli di Gaza

Un'immagine di profonda disperazione e fragilità umana è stata plasmata sulla sabbia della spiaggia di Platamona dall'artista Nicola Urru

Un’immagine di profonda disperazione e fragilità umana è stata plasmata sulla sabbia della spiaggia di Platamona, a Sassari, dall’artista Nicola Urru.

La sua ultima creazione ritraeva un bambino esausto che, sotto il peso della sorellina caricata sulle spalle, si sforza di affrettare il passo, circondato da bombe e macerie. Il momento straziante è catturato nel grido disperato rivolto alla madre.

In un gesto insolito per le sue opere effimere, Urru ha scelto di distruggere il disegno quasi immediatamente dopo averlo completato. L’artista ha motivato la sua decisione con parole cariche di significato: “E’ una pagina di storia che non doveva essere nemmeno scritta – spiega all’Ansa – Ci sono immagini che non dovrebbero essere icone né appartenere a questo mondo”.

