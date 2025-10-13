Mondiali di Kung Fu tradizionale, sei atleti sardi volano in Cina

Dal 14 al 20 ottobre a Emeishan, nella provincia di Sichuan in Cina, si terrà il campionato del mondo di Kung Fu Tradizionale a cui prenderanno parte sei atleti sardi di alto livello guidati dal maestro Giancarlo Manca.

Manca infatti è il direttore tecnico della Nazionale Italiana di Fiwuk, nonché un punto di riferimento a livello internazionale in ambito di arti marziali.

La delegazione sarda comprende due atleti formatisi a Cagliari, Matteo Murenu e Mark Secci, e quattro formatisi ad Assemini, Gianluigi Bisoni, Ivo Zedda, Maria Fajri e Denise Pasquavaglio.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it