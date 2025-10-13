Province Città Metropolitana La dea bendata bacia Quartu Sant’Elena: vinti 23mila euro al SuperEnalotto

Nell'estrazione di sabato 11 ottobre, è stato realizzato un "5" del valore esatto di 23.713,82 euro a Quartu Sant'Elena

La fortuna torna a sorridere alla Sardegna grazie al SuperEnalotto. Nell’estrazione di sabato 11 ottobre, è stato realizzato un “5” del valore di 23.713,82 euro a Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari.

La giocata vincente è stata convalidata presso il Tabacchi di viale Colombo, 19.

Intanto, il Jackpot continua a salire. Dopo l’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS), il montepremi per la prossima estrazione, in programma martedì 14 ottobre, ha raggiunto la cifra di 64,1 milioni di euro.

