La dea bendata bacia Quartu Sant’Elena: vinti 23mila euro al SuperEnalotto

La fortuna torna a sorridere alla Sardegna grazie al SuperEnalotto. Nell’estrazione di sabato 11 ottobre, è stato realizzato un “5” del valore di 23.713,82 euro a Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari.
La giocata vincente è stata convalidata presso il Tabacchi di viale Colombo, 19.
Intanto, il Jackpot continua a salire. Dopo l’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS), il montepremi per la prossima estrazione, in programma martedì 14 ottobre, ha raggiunto la cifra di 64,1 milioni di euro.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it