Kings League, ecco il primo calciatore sardo: è Marcello Mancosu

Il cagliaritano Marcello Mancosu, fratello dei più noti Matteo e Marco, sarà il primo calciatore sardo nella storia della Kings League. Il classe 1992 è stato arruolato dalla Gear7, la squadra allenata dal sardo Marco Migaleddu, sorsese conosciuto sul web come Miga.

La Kings League, format ideato da Gerard Piqué che unisce calcio e spettacolo, è ormai un fenomeno mondiale, seguito da milioni di fan. Spopola sui social, dove è nato, ma ormai la dimensione della Kings League si è allargata grazie al coinvolgimento sempre più massiccio di grandi nomi del calcio mondiale.

Intanto Mancosu e compagni si preparano per l’inizio della nuova stagione, al via lunedì 20 ottobre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kings League Lottomatica.sport Italy (@kingsleague_it)

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it