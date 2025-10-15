Sestu, in casa oltre 30mila euro e droga pronta allo spaccio: 24enne arrestato

Un fiuto investigativo impeccabile e un controllo di routine si sono trasformati in un arresto per spaccio di droga nella notte a Sestu. I Carabinieri della Stazione locale hanno fermato un giovane corriere di 24 anni residente ad Assemini, già noto alle Forze dell’ordine, trovato in possesso di diverse dosi di marijuana e hashish.

Il sospetto è scattato quando, durante un controllo stradale, i militari hanno percepito il forte odore di marijuana provenire dall’interno del veicolo. La successiva perquisizione personale e del mezzo ha permesso di rinvenire piccole quantità di sostanza stupefacente.

I Carabinieri hanno quindi deciso di estendere la perquisizione all’abitazione del giovane, dove sono stati sequestrati 28,7 grammi di marijuana, 5,5 grammi di hashish, materiale per il confezionamento e oltre 30.000 euro in contanti, sigillati in confezioni sottovuoto e ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il 24enne è stato arrestato e, al termine delle formalità di rito, posto ai domiciliari nella propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo prevista per la mattinata odierna presso il Tribunale di Cagliari.

