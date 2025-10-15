Alghero, alcolici venduti a minorenni nel distributore automatico: scatta la multa

Per questa prima infrazione, al titolare dell'attività è stata comminata una sanzione amministrativa di 2.000 euro

La Polizia Locale di Alghero è intervenuta presso un esercizio commerciale aperto 24 ore su 24 a seguito della segnalazione di una cittadina allarmata. L’intervento ha permesso di accertare che il distributore automatico di bevande alcoliche era sprovvisto del sistema di verifica dell’età per gli acquirenti.

Tale mancanza costituisce una violazione dell’articolo 14-ter della Legge 125/2001, la quale stabilisce l’obbligo di dotare i distributori automatici di dispositivi idonei a prevenire l’acquisto di alcolici da parte dei minori di 18 anni.

Per questa prima infrazione, al titolare dell’attività è stata comminata una sanzione amministrativa di 2.000 euro. Il Comandante della Polizia Locale, Salvatore Masala, ha voluto ribadire che: “in caso di recidiva, la normativa dispone la chiusura dell’esercizio commerciale e che la vendita di bevande alcoliche a soggetti minori di 16 anni costituisce reato, perseguibile penalmente ai sensi della vigente legislazione”.

