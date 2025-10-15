Nubifragio a Olbia, strade e sottopassaggi allagati con persone bloccate in casa

La città di Olbia è stata colpita da intense precipitazioni fin dalle prime ore dell’alba, innescando una situazione di emergenza. Per gestire l’elevato numero di richieste di soccorso, il Comando dei Vigili del Fuoco di Sassari ha inviato in città il funzionario di guardia per coordinare le operazioni a terra. Parallelamente, il Comandante Antonio Giordano sta sorvolando le aree alluvionate a bordo di un elicottero dei Vigili del Fuoco partito dalla base di Alghero Fertilia.

L’apparato di soccorso è stato potenziato: oltre alle squadre di Olbia, sono al lavoro i Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di Arzachena, Ozieri e Siniscola (quest’ultimo dipendente dal Comando di Nuoro), affiancati da specialisti del Soccorso Acquatico e Sommozzatori della sede centrale.

Gli interventi più richiesti riguardano strade e sottopassi completamente allagati, che hanno portato a persone bloccate all’interno di abitazioni e locali commerciali. Molti sono anche gli allagamenti di piani terra e seminterrati, oltre a segnalazioni di dissesti statici che interessano elementi strutturali degli edifici.

