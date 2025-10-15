Cagliari, venerdì sciopero nazionale lavoratori igiene pubblica: possibili disagi

Disagi in vista anche a Cagliari venerdì 17 ottobre per via dello sciopero nazionale dei lavoratori del settore di igiene ambientale. In particolare, i servizi di raccolta rifiuti e di pulizia delle strade potrebbero essere sospesi per l’intera giornata.
Non subiranno problemi, invece, i servizi essenziali, quali la raccolta e il trasporto dei rifiuti dalle scuole, dagli ospedali, dalle case di cura, dalle caserme e dai mercati.
“Sarà cura del gestore del servizio arrecare il minor disagio possibile” scrive l’amministrazione che invita i cittadini alla massima collaborazione.
“I rifiuti potranno essere esposti secondo il consueto calendario di raccolta, con la cura di riportarli all’interno della propria utenza qualora gli stessi non dovessero essere ritirati. Le attività riprenderanno regolarmente già dalle prime ore di sabato 18 ottobre”.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it