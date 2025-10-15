Nubifragio a Sestu, le strade diventano un fiume: traffico paralizzato

È stato un vero e proprio nubifragio quello che si è abbattuto sull’hinterland cagliaritano e in particolare su Sestu questo pomeriggio.

A documentare quanto avvenuto è stato il meteorologo Matteo Tidili, che ha condiviso alcuni scatti. Le strade sono state completamente allagate e si sono trasformate in veri e propri fiumi.

Ovviamente a risentirne sono state le persone: tanti gli interventi da parte dei Vigili del Fuoco in seguito a richieste d’aiuto e traffico che è rimasto completamente paralizzato. In meno di mezz’ora sono caduti 32mm di acqua.

