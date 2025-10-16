Portoscuso, arma da fuoco abusiva e ricettazione beni culturali: 72enne nei guai

Un pensionato 72enne, residente a Portoscuso e con precedenti noti alle Forze dell’Ordine, è stato denunciato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Iglesias. L’uomo è ritenuto responsabile di detenzione illecita di arma da fuoco.

L’intervento è avvenuto durante un servizio di controllo mirato del territorio, condotto con il supporto di un’unità cinofila dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sardegna” di Abbasanta.

Nel corso di una perquisizione effettuata presso un ovile di proprietà dell’uomo, i militari hanno rinvenuto una pistola calibro 22, modello “Velo-Dog”, che risultava detenuta illegalmente.

Le verifiche, estese anche all’abitazione del pensionato, hanno portato a una scoperta aggiuntiva: sono state trovate due antiche anfore in terracotta e diversi utensili di presunto interesse archeologico. Questo ritrovamento ha comportato per l’uomo un’ulteriore accusa, quella di ricettazione di beni culturali.

Tutto il materiale recuperato è stato posto sotto sequestro e verrà ora esaminato dai tecnici del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale (TPC) per accertarne l’autenticità, la provenienza effettiva e il valore storico.

Al termine delle formalità di rito, e su indicazione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato rilasciato in attesa delle successive fasi del procedimento.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it